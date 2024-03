Porta Capuana | sorpresi con la droga Arrestati tre uomini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024): sopresi con la. Si tratta di tre persone: uno in strada e due in casa con cocaina ed eroina Il 2 febbraio scorso, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, in via Carbonara, hanno notato un uomo seduto su una panchina che consegnava qualcosa ad una persona in cambio di denaro. Tempestivo l’intervento dei poliziotti per bloccare l’azione criminosa. L’indagato – bloccato con difficoltà – aveva con se cinque involucri di eroina del peso complessivo di dieci grammi e circa 50 euro in contanti, ritenu provento dell’attività illecita. Nel frattempo l’acquirente riusciva a far perdere le proprie tracce. Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione ...