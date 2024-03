Pordenone | la bimba di dieci anni «costretta ad andare a scuola con il niqab»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) In quarta elementare con il. Ovvero il velo islamico che copre corpo e volto della donna, lasciando scoperti solo gli occhi. Succede a un’alunna didi unadi. Secondo quanto scriveToday laè un’immigrata di seconda generazione, nata in Italia da una famiglia musulmana di origine africana. E il giorno dopo, in seguito al richiamo della maestra, è venuta asenza la parte superiore del, scoprendo il volto. Nellaelementare ci sono stati già in passato casi simili. Ma il vicesindaco Alberto Parigi, assessore all’Istruzione, ha spiegato di non aver ricevuto segnalazioni al riguardo. «In ogni caso farò subito accertamenti e se la notizia venisse ...