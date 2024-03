Pordenone choc – Bimba a scuola col niqab | Tomasello Pd | “Il volto è la dignità nelle persone No alla discriminazione di genere nelle scuole italiane”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Il velo integrale su una bambina di dieci anni è semplicemente inconcepibile, ma in particolare aè inaccettabile e la maestra è intervenuta correttamente con la famiglia. Esprimiamo forte preoccupazione per un episodio che rappresenta unadie un rischio per il benessere psicologico e fisico delle bambine”.col(Pd): “La velatura delle bambine non c’entra nulla con la religione, è un atto di indottrinamento e di controllo” Così il segretario della federazione provinciale del Pd daFausto, in merito a quanto avvenuto in unaelementare di, dove una bambina di 10 anni si è presentata in classe indossando ...