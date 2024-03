PON | grande opportunità per Istituti Tecnici e Professionali casertani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 4 marzo 2024) Caserta. Una ghiotta occasione per gli studenti degli. È stato infatti pubblicato l’Avviso per l’utilizzo delle risorse residue del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, da spendere entro il 30 settembre 2024. Queste risorse saranno destinate all’organizzazione, nella prossima estate 2024, di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) all’estero per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2023/2024, all’ultimo triennio dei corsi di istruzione tecnica e professionale. Grazie a questa possibilità, anche gli studentipotranno beneficiare di esperienze in istituzioni, enti e imprese all’estero. L’Avviso contribuisce al potenziamento dei PCTO e dell’orientamento e ...