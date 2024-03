Pomilio Blumm leader in classifica Ft aziende Top1000

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il Financial Times incoronadi Pescara come societàper fatturato nell'ottava edizione della FT 1000 Europe's Fastest Growing Companies nella categoria Advertising & Marketing in 35 paesi, da quelli Ue al Regno Unito, fino alla Svizzera. La società mantiene ben saldo il primato nell'ambito della comunicazione istituzionale e balza al comando della sezione che la vedeva al sesto posto nella precedente edizione. Nella graduatoria del quotidiano economico, stilata in collaborazione con Statista, istituto tedesconella certificazione dei dati economici,ha registrato un tasso di crescita assoluto del 215,5% e un CAGR (Compound Annual Growth Rate) del 46,7%. Quello del fatturato non è l'unico primato conquistato dall'impresa italiana nella ...

