Pomezia | vede i carabinieri e cambia strada | in auto aveva la cocaina

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Idella Compagnia dihanno arrestato un 20enne albanese, già noto alle Forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Più nel dettaglio, idell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione dei reati in materia degli stupefacenti e della criminalità diffusa, nel transitare sul Lungomare delle Sirene, hanno notato l’uomo alla guida di un’a noleggio che, alla vista dei militari hato direzione, gesto che ha insospettito iche hanno deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo approfondito. La successiva perquisizione personale e veicolare, ha permesso ai...

Pomezia, 20enne cambia strada quando vede i Carabinieri: in auto nascondeva la cocaina: I Carabinieri hanno arrestato un 20enne su un’auto a noleggio che nascondeva droga – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com) I Carabinieri stavano svolgendo un servizio di controllo Sono stati i ...ilcorrieredellacitta

Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la venticinquesima giornata: Colpo salvezza del Setteville Caserosse, che con i gol di Sanluca e Picistrelli batte il Fiano Romano terzo e si rilancia per la lotta salvezza, che vede la vittoria anche del Grottaferrata a spese ...romatoday

Un, due, tre.. Fortitudo Pomezia! "Non possiamo accontentarci dell'ottavo posto": Terza vittoria in sette giorni solari per la Fortitudo Pomezia che sbanca il Pala Tarquini di Ciampino e torna a respirare il dolce profumo dei Play Off scudetto. L’ 8 – 1 rifilato a domicilio al Ciam ...calcioa5live