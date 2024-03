Pomezia Nel marsupio aveva 15 dosi di coca e 535 euro in contanti 20enne di origini albanesi arrestato dai Carabinieri

Pomezia , 29 gennaio 2024 – La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato di tentato furto aggravato in ... (ilfaroonline)

incendio nella notte a Pomezia , fiamme e fumo all’interno di un capannone situato in una delle aree industriali della città a ridosso della Pontina . Sul posto ... (ilcorrieredellacitta)

Pomezia , 23 febbraio 2024- Giovedì 22 febbraio alle ore 23.00 la sala operativa del Comando di Roma ha inviato a Pomezia in Via Oros quattro Squadre dei ... (ilfaroonline)

Dopo il motore, anche l’avionica per l’EuroDrone sarà made in Italy. È quanto previsto dall’accordo tra Northrop Grumman Italia e la società francese Safran, ... (formiche)

Serie D gironi F e G, i risultati della venticinquesima giornata: Colpo ad Anzio del Trastevere, crollo Roma City con l'Aquila: Nemmeno una vittoria per le squadre laziali impegnate nel girone F. Il Roma City, la squadra meglio piazzata del girone per quanto riguarda il Lazio, ha ceduto infatti in casa all'Aquila, decisivo il ...romatoday

Pomezia, 20enne cambia strada quando vede i Carabinieri: in auto nascondeva la cocaina: I Carabinieri hanno arrestato un 20enne su un’auto a noleggio che nascondeva droga – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com) I Carabinieri stavano svolgendo un servizio di controllo Sono stati i ...ilcorrieredellacitta

Disastro Nottolini, la Palapiaggia festeggia Pomezia vincendo 3 a 0: L'IMG Nottolini perde malamente contro Pomezia, ma ciò che spaventa di più i tifosi è la mancanza di gioco e di insegnamenti tratti dalle sconfitte precedenti, sei nelle ultime sette partite. Il Palap ...lagazzettadilucca