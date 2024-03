Pomeriggio Cinque | Michel Dessì | I Genitori Sono Due Ex Gieffini!

(Di lunedì 4 marzo 2024): l’inviato diè figlio di due volti noti dello spettacolo, ex concorrenti del Grande Fratello. Ecco chiè uno degli inviati di, che i telespettatori hanno imparato a conoscere con l’arrivo di Myrta Merlino nelle vesti di conduttrice. Ultimamente si è parlato molto dell’inviato che sta seguendo il caso di Fedez e Chiara Ferragni, ma in pochi sanno che lui è figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello, molto noti.: di chi è figlio l’inviato di! Con l’arrivo di Myrta Merlino a, i telespettatori hanno conosciuto anche ...

Chiara Ferragni e la crisi con Fedez: "Momento difficile, non so come andrà": sorpresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque: "È un momento doloroso". Chiara Ferragni a poche ore dall'intervista a CTCF: "Tremo per la paura, è un momento difficile" Chiara Ferragni si prepara per ...youmedia.fanpage

Allarme al 112 dalla Tunisia: 33enne sequestrato e picchiato da Cinque connazionali. Due arrestati, tre in fuga: PADOVA - Tentata estorsione, rapina e lesioni personali in concorso. Tre i reati contestati a due giovani tunisini di 20 e 17 anni, arrestati dai militari dell'arma e portati in carcere dopo ...ilgazzettino

Domenica In, Barbara D'Urso: le due parole dopo la puntata scatenano un putiferio: Entusiasmo per il ritorno in tv di Barbara D'Urso, che è ricomparsa sul piccolo schermo, nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, dopo 'nove mesi e un giorno' di assenza, cioè da quando ha ...informazione