(Di lunedì 4 marzo 2024) Dove sarebbe lain classifica con Dein panchina dalla prima giornata di campionato? La domanda sorge spontanea dopo la sesta vittoria in campionato su sette gare (e la sconfitta con l’Inter ancora brucia), la qualificazione agli ottavi di Europa League e numeri da record (20 goal nelle ultime 7 partite e terza vittoria consecutiva in trasferta). Gioco, una condizione psicofisica eccezionale, un gruppo unito e ritrovato (basta vedere la partecipazione e la gioia ai goal di chi siede in panchina), una rosa extralarge e la sensazione che il meglio debba ancora venire.Anche a, contro una squadra imbattuta da 5 gare e che gioca un ottimo calcio, la squadra di Deha azzannato la partita. Il ritorno della difesa a quattro (ma poi nella ripresa l’allenatore ha optato giustamente per il ritorno a tre a ...

(Adnkronos) – La Roma di De Rossi cala il poker con il Monza e trova la terza vittoria consecutiva, la sesta su sette in campionato, in Serie A.

Pellegrini gol e assist: De Rossi ha rigenerato il capitano della Roma: Da anello debole ad indispensabile. Il numero sette romanista dopo aver passato una brutta prima parte di stagione sta ritrovando la brillantezza con DDR

Poker giallorosso a Monza. La Roma di Daniele De Rossi ora sogna in grande: Ripresa con qualche affanno in più dal punto del gioco, col Monza che si riversava nella metà campo giallorossa creando qualche scompiglio in area e la punizione gioiello di Dybala al 63' a suggellare