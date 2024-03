Po sotto osservazione | fiume in piena ma sul delta resta a livelli di criticità ordinaria

È Allarme rosso, in casa Spezia, per gli infortuni a Hristov e Bandinelli : entrambi rischiano di saltare la sfida-salvezza a Terni. Hristov nel match contro ... (sport.quotidiano)

Il Chelsea continua a far fatica in Premier League, anche dopo l’arrivo di Pochettino in panchina. Il club, dopo un folle mercato la scorsa stagione con più ... (ilnapolista)

La scuola media “Carducci” di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa , si è fermata per un caso di meningite . 300 persone costrette a svolgere la profilassi ... (thesocialpost)

Sarno, investito e abbandonato in strada: denunciati un 18enne e un 20enne: Uomo di 33 anni trovato in fin di vita su un lato della strada a Sarno: i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 18enne e un 20enne del luogo, per lesioni personali a seguito di sinistro ...msn

Allerta meteo: il maltempo colpisce il Nord Italia con valanghe, frane e smottamenti. Rischio esondazioni per il Po: Valle d’Aosta e Liguria le regioni più colpite. Morto un ragazzo in Alto Adige. In Piemonte rischio idrogeologico, sotto osservazione il Po. Allerta gialla in Campania. Dopo un inverno mite, in dieci ...firstonline.info

Appartamento adibito a deposito di droga, sotto sequestro 2 chili di cocaina: arrestato un uomo: Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Catania sull’intero territorio del capoluogo etneo, tanto nei popolari quartieri centrali quan ...catanianews