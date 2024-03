Platinette | “Io obeso per delusione amore | aiuto psicologico serve”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Oggi ho 70 anni ma da sempre convivo con una obesità grave. Ho iniziato a soffrirne per un grande dolore dovuto ad unad'quando di anni ne avevo 18". Lo afferma all'Adnkronos Mauro Coruzzi, in arte, conduttore radiofonico e televisivo in occasione della Giornata mondiale dell'obesità che si celebra oggi 4 marzo. "Lo ammetto, sono malato, l'obesità è una patologia di cui non ci si deve vergognare. Ma sia chiaro, oltre che un grave problema di salute pubblica è soprattutto un disturbo mentale. I nutrizionisti se lo mettano in testa, senza il supporto degli psicologi il paziente non ne verrà mai fuori", aggiunge. Per perdere peso "le ho provate tutte", alla fine "anche la mia nutrizionista si è arresa". Così alcuni anni fa sono "ricorso alla chirurgia bariatrica, ...