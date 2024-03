Platinette | “Io obeso per delusione amore | aiuto psicologico serve”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) – "Oggi ho 70 anni ma da sempre convivo con una obesità grave. Ho iniziato a soffrirne per un grande dolore dovuto ad unad'quando di anni ne avevo 18". Lo afferma all'Adnkronos Mauro Coruzzi, in arte, conduttore radiofonico e televisivo in occasione della Giornata mondiale dell'obesità che si celebra oggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.