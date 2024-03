PiùEuropa entra nell’asse Pretoria-Sanremo contro Israele

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il comunicato da indipendenti di centro sociale con cui +Europa si accredita sulla scena “legalitaria” in compagnia del Sudafrica, delle finte avvocate dell’Onu in lottala lobby giudaica e del personale UNWRA addetto alla manutenzione dei server di Hamas rappresenta la miglior prova del trionfo anti-israeliano e anti-sionista anche negli interstizi della politica italianona, lì dove immagineresti qualche ipotetica capacità di resistenza all’andazzo comune e lì dove invece la contaminazione risulta anche meglio, come lo sporco indurito nelle fughe delle piastrelle. Acchiappare la notizia di un incidente molto grave, di cui non si sa bene nulla, e rivoltarla nel tweet impaginato per reclamare il “cessate il fuoco immediato” (quello che manco la Corte Internazionale di Giustizia), ovvero per condannare “la carneficina di Gaza”, circa la quale “non può esserci ...