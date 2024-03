Pisa | ritrovato il neonato rapito dall’ospedale | era con i genitori ed è in buone condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo giorni di ricerche svolte in un crescendo di ansia e preoccupazione, è stato finalmente trovato ilportato via daiSanta Chiara diil 28 febbraio. Il piccolo era stato prelevato dalla struttura senza il consenso degli assistenti sociali. Il padre era stato rintracciato subito dopo ma non aveva voluto fornire informazioni sull’accaduto, la madre e il piccolo erano invece in fuga. In queste ore, la famiglia è stata individuata dai carabinieri in un comune della provincia di Grosseto, a distanza di sei giorni dall’allontanamento. Insieme ai, il padre di origini nordafricane e la madre sarda, entrambi gravitanti nella provincia di, dove sembra che non abbiano una residenza fissa, c’erano ile un altro figlio ...