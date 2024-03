Pippo Franco | «Guttuso era mio professore al liceo artistico | ma veniva poco»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Libero intervista oggi un’asceticoalla soglia degli 84 anni. È stato l’iconico volto del Bagaglino per quasi un quarto di secolo, ma forse oggi quel tipo di intrattenimento non esiste più «Francamente il mondo di oggi e? molto diverso da quello di ieri. Noi allora interpretavamo il nostro tempo in totale liberta?, senza prendere posizioni, a destra o sinistra. Mettevamo in risalto i paradossi della vita, dell’esistenza e anche della storia dell’uomo se vogliamo. Oggi questa tendenza non c’e? piu?. La nazione non e? piu? poetica come una volta. Noi ci rifacevamo a quell’ironia che serviva a esorcizzare il dramma. Oggi si vive una vita molto piu? superficiale. I contenuti non sono piu? un elemento sostanziale della comunicazione televisiva. Si vive di aperitivi, oramai. C’e? piu? un’intesa a divertire senza troppo approfondire la ...