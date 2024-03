Pigneto – Tentato stupro | 40enne sbattuta a terra e palpeggiata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Aggredita alle spalle,nelle parti intime e morsa al volto quando ha cercato di divincolarsi.sabato scorso al, intorno alle 2 di notte, ai danni di una donna di 40 anni che, dopo aver trascorso una serata in un locale della zona con gli amici, si è incamminata verso via Cristoforo Buondelmonti, dove aveva geolocalizzato una bicicletta da prendere a noleggio. Da lì, l’inizio di un incubo: mentre regolava il sellino, un uomo l’ha raggiunta e ha cercato di violentarla, buttandosi sopra di lei. Solo l’intervento di un ragazzo, attirato dalle grida, ha messo in fuga il violentatore. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza. La donna è stata quindi soccorsa e portata all’ospedale Vannini. “Una parte di Roma è ...