Picchia la ex mandandola al pronto soccorso | quando lei torna spara due colpi ad altezza uomo | arrestato

(Di lunedì 4 marzo 2024) Rimini, 4 marzo 2024 - Primala sua ex ragazza,al, poi - al ritorno di lei dall'ospedale - fa una scenata eduedi pistola ad. Non è difficile immaginare lo spavento della ragazza, che non sapeva che l'arma fosse (fortunatamente) caricata a salve. L', un 32enne di origine tunisina, alla fine è statodalla polizia. La cronaca dell'aggressione Il 32enne non accettava la fine della relazione, mentre la donna si era mostrata inflessibile: aveva deciso di chiudere ogni rapporto all'ennesimo comportamento violento dello straniero. Ma lui non demordeva e anzi, venerdì l'si era fatto trovare sotto casa della donna. Durante ...