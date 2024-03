(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Saràin seratadell’acqua interrotta da pochi minuti nella, ine a. I tecnici di Mms sono al lavoro per ripristinare la condotta idrica danneggiata da una ditta privata al lavoro in un cantiere di via Corelli.

Pesaro Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne in campo dal primo pomeriggio di ieri per riparare ... (corriereadriatico)

Pesaro Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne in campo dal primo pomeriggio di ieri per riparare ... (corriereadriatico)

Pesaro Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne in campo dal primo pomeriggio di ieri per riparare ... (corriereadriatico)

Rottura condotta idrica: senz'acqua zona mare, centro e Pantano: 1' di lettura 04/03/2024 - Alcuni residenti di Pesaro stanno affrontato un'imprevista interruzione nell'erogazione dell'acqua nelle zona mare, nel centro città e a Pantano. L'interruzione è stata ...viverepesaro

Pesaro senz’acqua: centro, zona mare e Pantano all’asciutto. Ecco quando verrà ripristinata l’erogazione: I tecnici di Mms sono al lavoro per aggiustare la condotta idrica danneggiata da una ditta privata al lavoro in un cantiere di via Corelli ...ilrestodelcarlino

Pesaro, cantiere danneggia condotta idrica: Pantano, centro e zona mare senz'acqua. Operai Mms al lavoro: «Servizio ripristinato in serata»: Pesaro - Sarà ripristinata in serata l’erogazione dell’acqua interrotta poco dopo le 17 nella zona mare, in centro e a Pantano. Tecnici al lavoro I tecnici di MMS sono al lavoro per ripristinare la ...msn