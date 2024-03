Persona investita dal treno tra Stezzano e Bergamo | disagi alla circolazione

(Di lunedì 4 marzo 2024). Laferroviaria è attualmente sospesa tra le stazioni diin seguito all’investimento di unada parte del2233 (Milano Centrale 16:05 –16:53) nei pressi della stazione di, comunicard. Sul posto sono presenti Polizia di Stato e i carabinieri, che stanno procedendo con i rilievi per risalire all’identità della vittima e capire se si sia trattato di un gesto estremo. Gli altoparlanti della stazione spiegano che è stato cancellato ilregionale 2266 in arrivo dae diretto a Treviglio. Sono attivi bus sostitutivi.

Saronno , 23 gennaio 2024 – disagi alla circolazione sulla linea Fnm che collega Milano a Varese via Saronno , principale nodo del traffico sulla rete delle ... (ilgiorno)

Uomo trovato morto in strada a Castelletto a Genova: cadavere ricoperto di lividi, allarme di un passante: I passanti hanno inizialmente cercato di rianimare la Persona accasciata terra ... morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Archimede nel quartiere San ...notizie.virgilio

‘Campomarino che Vorrei’, Giuseppe Di Carlo è il candidato sindaco: “Il gruppo “Campomarino che vorrei” ha deliberato all’unanimità la convergenza sul nome dell’avvocato e consigliere comunale Giuseppe Di Carlo come candidato sindaco per le prossime elezioni amministr ...primonumero

Buoni fruttiferi. Per regalare a figli e nipoti rendimenti fino al 6%: purché a favore di una Persona che non abbia ancora compiuto i 18 anni. Al raggiungimento della maggiore età, i Bfp dedicati ai minori non maturano più interessi. I rendimenti sono crescenti nel tempo ...quotidiano