Perde l’anello di diamanti da 6 mila euro al supermercato | il marito lo ritrova su Facebook

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 4 marzo 2024) Questa volta i social network hanno trasformato una grave disattenzione in un enorme sospiro di sollievo per la coppia protagonista di una storia dall’esito non scontato Una fatalità che stava costando davvero carissima ad una donna intenta a afre la spesa alvicino casa. Quel regalo molto “prezioso”, quel ricordo tra due persone che si amano, perché anche un amore può essere per sempre esattamente come la popolare pubblicità raccontava per un diamante. E proprio un anello di diamante è il protagonista di questa incredibile storia. Chi ha detto che non ci si può più fidare di nessuno? La storia a lieto fine raccontata da uno degli stessi protagonisti lascia ancora un’ottima speranza. Il racconto nasce, ovviamente, sui social, in particolare su, dove qualcuno comincia a leggere un messaggio così, lanciato come una bottiglia nel ...