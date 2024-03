Perché per Milei la crisi argentina è colpa del femminismo | l’allarme dell’attivista Josefina Kelly

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 4 marzo 2024) Secondo l'avvocata e politicaNeila, il governoinrivendica con orgoglio il proprio essere "dichiaratamente antifemminista". "Il governo apre tanti fronti importanti contemporaneamente per frammentare la risposta del popolo argentino che storicamente è sceso in pizza per i propri diritti"