‘Perché lasciare che siano gli algoritmi a divertirsi?’. La lezione 'turistica' della Tasmania

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Fare promozioneè una delle cose più complicate per qualunque regione o governo. Gli scivoloni sono dietro l'angolo, soprattutto se si utilizzano simboli noti e riconoscibili del proprio passato artistico e culturale. Legarlo alla contemporaneità, e alle innovazioni come l'intelligenza artificiale, è ancora più difficile. Ma se si riesce a coinvolgere la comunità artistica locale, producendo una campagna intelligente e originale, il risultato può essere assolutamente brillante. È il casoche, con un pizzico di ironia e un intelligente gioco di parole, ha trovato il modo per raccontarsi al mondo e fornire tutta una serie di informazioni per chi volesse visitarla. Partiamo dal titolo.diventa TasmanAI. E dal claim "AI without the artificial Bit". Ovvero l'intelligenza senza la ...