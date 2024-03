Perché aspettare l’estate? Ecco le vip che sono già in bikini

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Che bisogno c’è diper mettersi in? Le vip non hanno nessuna intenzione di far passare tutto questo tempo e, partite per mete assolate, in questi primi mesi dell’anno hanno già sfoggiato tanti costumi. Colori accesi, fantasie audaci e applicazioni florealii trend più hot dell’inverno: saranno gli stessi che ritroveremo durante la stagione calda? LEGGI ANCHE>>>Ilary Blasi in Sudafrica con Bastian: relax in<<< In spiaggia vince il colore Francesca FerragniColori accesi e decisi illuminano iche le vip hanno sfoggiato questo inverno. Francesca Ferragni, in luna di miele alle Maldive, è rimasta fedele ai colori al neon del due pezzi Valentina Ferragni x Reina Olga che aveva già mostrato in estate. Cecilia Rodriguez ha abbinato ...