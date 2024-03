Perché Apple ha preso una multa da 1 | 8 miliardi di euro dalla Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bruxelles, 4 marzo 2024 – L'Antitrust Ue ha deciso di comminare unarecord da 1,8diadper violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. epa11198272 Executive Vice-President for Ape Fit for the Digital Age and Competition Margrethe Vestager gives a press conference on Antitrust case withApp Store in Brussels, Belgium, 04 March 2024. Thepean Union finesnearly 1.8 billionfor breaking the bloc's competition laws by unfairly favoring its own music streaming service over rivals. EPA/OLIVIER HOSLET Ladi 1,8La Commissione hato...