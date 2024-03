Per proteggersi dall' infezione sessualmente trasmessa più comune nel mondo serve il vaccino fino ai 45 anni di età

Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, Londra aveva scorte di munizioni per l’artiglieria sufficienti per una settimana di combattimenti, la Bundeswehr soltanto ... (ilfoglio)

Dopo l’allarme smog in Lombardia e in particolare a Milano , che, secondo il sito svizzero IQAir, è nella top ten delle città più inquinate al mondo, ... (ilgiorno)

10 REGOLE PER PROTEGGERSI DAGLI SMS DI SMISHING Gli SMS di SMISHING sono un tipo di truffa che sfrutta il mezzo degli SMS per ingannare le persone e ... (analisideirischinformatici)

Stop alle truffe via SMS | Non c’è più scampo per i truffatori: L’AGCOM ha approvato un nuovo regolamento per porre fine alle truffe via SMS: non c’è più scampo per chi vuole rubarti i dati. Le truffe rappresentano delle vere e proprie piaghe della società e ...player

Il piano Ue per le armi. Acquisti congiunti e spesa da aumentare: Il motto romano del “si vis pacem para bellum“ (se vuoi la pace prepara la guerra) è al cuore del principio di deterrenza ed è sempre attuale anche perché ancora vive sono le ambizioni imperialiste di ...quotidiano

3 trucchi con cui possono rubare soldi dal tuo conto corrente: Ci sono sempre più trucchi in circolazione per rubare i soldi da un conto corrente. Ecco quali sono e come difendersi. Il conto corrente potrebbe non essere il luogo più sicuro dove tenere i propri ...money