Per il pm gli abusi sessuali su Alessia Pifferi sono falsi | l’avvocata | “Può dire quello che vuole”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 4 marzo 2024) Processo, l'avvocataPontenani contro il pm Francesco De Tommasi. "Vorrei sapere come fa a sostenere le sue accuse". Insieme alle psicologhe del carcere di San Vittore è indagate per falso ideologico in un filone di indagini parallelo.