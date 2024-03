Per Demna se la moda non è radicale «è una truffa»

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) A Parigi piove da giorni. Lo fa in un modo incessante, quel modo capace di scoraggiare chiunque in città. «Non smetterà mai» mi dice il concierge dell'hotel con un tono tra il preoccupato e il divertito mentre faccio il check-in. Con gran sorpresa di tutti, alla fine, ha smesso. Certo, il cielo è ancora grigio, ma c’è abbastanza luce per vedere distintamente un enorme edificio nero che si staglia a Place Vauban imponendosi nell’architettura della piazza quasi come un’astronave. Fuori ci sono almeno un centinaio di persone che aspettano l’arrivo dell’ immancabile parata di celeb che affolleranno il front row. «Ma non hanno nulla da fare la domenica mattina?» si chiede qualcuno vicino a me. La vera domanda è come facciano ad essere lì. In un gioco al limite della spy story, Balenciaga ha da tempo scelto di non comunicare pubblicamente la location del suo show, preferendo dirla poche ore ...