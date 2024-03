Per creare account Gmail o Google senza numero di telefono

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 4 marzo 2024) Quando creiamo un nuovoviene chiesto di inserire undi, utile per avviare procedure di ripristino e per facilitare l'autenticazione a due fattori. Questa aggiunta ha reso anche molto più difficilesecondari odi riserva, visto che per ognuno di essi ora è necessario utilizzare undi. C'è il modo perundianche se la procedura potrebbe non funzionare in tutti gli scenari: conviene assicurarsi di avere le condizioni giuste per poter allentare il sistema di creazione di un nuovo ...