Pensioni | Nevi Fi | ‘ribadiamo promessa | minime a mille euro entro legislatura’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Sull'innalzamento dellea 1000non possiamo accettare lezioni dai 5 Stelle. C'è un limite a tutto. Sono famosi per aver promesso di abolire la povertà o per aver promesso la casa gratis a tutti, producendo il più grande buco di bilancio mai visto negli ultimi anni. Noi siamo 'costretti' a governare per rimediare anche a questi danni, ma manterremo le promesse. Abbiamo promesso di voler portare lea 1000i 5 anni e lo ribadiamo". Lo ha dichiarato Raffaele, portavoce di Forza Italia, ospite a Tagadà su La7.