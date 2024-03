Pensioni 2024 ultime news | SiULM | ’ No a riforme peggiorative’

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 4 marzo 2024) La riforma delleche il Governo sta pensando di attuare nel prossimo anno non sembra soddisfare i sindacati, nemmeno Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari () che in queste ore ha fatto sapere le sue preoccupazioni in merito alletramite un comunicato ufficiale. Malumore anche per il segretario generale del SIM (sindacato della Guardia di Finanza). Riforma, ilal Governo: no a penalizzazioni Ecco il comunicato del sindacato unitario lavoratori militari sulla prossima riforma delleche rischia di peggiorare quanto in essere: “Ilsta attenzionando da giorni la stampa nazionale in merito alla Riformastica che il Governo starebbe ipotizzando di attuare dal 2025. ...