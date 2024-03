Peggio che nel 1962 | Medvedev parla di minaccia nucleare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) La situazione attuale tra la Russia e gli Stati Uniti ère di quella deldurante la crisi dei missili di Cuba, quando le due superpotenze si avvicinarono pericolosamente a uno scontro. Lo ha dichiarato il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, Dmitry, citato da Ria Novosti. "Laprincipale ora è ladi un conflitto, non importa quanto banale possa sembrare. E questaè cento voltere rispetto a quella deldurante la crisi dei missili cubani", ha affermato, ricordando che ai tempi la Russia non era in guerra con gli Stati Uniti e che le due parti stavano semplicemente cercando di misurare le proprie capacità. ...