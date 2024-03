Pedro Sánchez è il nuovo Letizia di Spagna ?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mr. Handsome, il Bello. Così è soprannominato dai magazine internazionali il premier spagnolo. Fisico atletico, viso da star e gusto nel vestire tanto che i suoi capi vanno sold out. Proprio come quelli di. Che la regina stia per cedere a lui lo scettro di più fashion del reame?