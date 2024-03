Passeggera in travaglio sul volo di linea | pilota lascia i comandi e fa nascere il piccolo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Aiutato dalle assistenti di, unha fatto da ostetrica durante il viaggio facendoil bimbo sull'aereo. L'equipaggio ha dato alil soprannome di "Sky" perché nato in cielo. Mamma e neonato consegnati poi ai sanitari in attesa a terra: entrambi stanno bene.

