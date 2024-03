Partiti | Youtrend | effetto Sardegna su forze politiche | cala Fdi e Pd-M5S più vicini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Se si votasse oggi Fratelli d'Italia sarebbe primo partito con il 27,1%, in calo dell'1,3% rispetto a un mese fa. Si avvicinano il Pd (19,9%, +0,7%) e soprattutto il Movimento 5 Stelle (15,9%, +2,3%)". E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio Quorum/per Sky Tg24. Un "" che si manifesta anche sulla "Lega (8,1%), che perde un 1,2%, e Noi Moderati (0,7%, quasi un punto in meno rispetto a un mese fa) mentre Forza Italia (6,6%) cresce in maniera molto lieve. Oggi il centrodestra sommato raggiungerebbe il 42,5%, un risultato più basso di quello registrato alle. Peggiorano anche i giudizi sul governo: oggi solo il 36% promuove l'esecutivo di Giorgia Meloni. E ci sarebbe anche '' sull'alleanza Pd-M5S: "Il 65% dei ...