Parte la caccia ai bagnini | 4mila posizioni vacanti I gestori | «Ai ragazzi non interessa più»

(Di lunedì 4 marzo 2024) AAAcercasi. E pure disperatamente. La stagione estiva è (quasi) alle porte, ma idegli stabilimenti balneari non riescono a trovare professionisti che vigilino sulla sicurezza dei bagnanti. Sono circaleogni anno, stima Roberto Dal Cin, presidente di Confapi Turismo citato da Repubblica. Se un tempo ne bastava uno ogni 600 metri, oggi le nuove regole ne impongono uno ogni 180. E i, stando a Dal Cin, non vogliono fare più questo mestiere. Lo stipendio è sempre lo stesso: 1.400-1.500 euro al mese, 8 ore al giorno. Salvo situazioni di sfruttamento, come molto spesso accade. Ma a pesare, con ogni probabilità, sono gli alti costi di vitto e alloggio nelle località balneari. E se un tempo tali benefit venivano garantiti dallo stesso ...