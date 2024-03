Parma | lui si rifiuta di fare sesso | lei lo chiude in casa e lo minaccia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Un 29enne italiano e una 31enne moldava si erano conosciuti su un’app di dating e avevano deciso di incontrarsi, trascorrendo una serata insieme a cena in un ristorante. La donna, uscita dal locale in stato di ebbrezza, ha invitato asua il ragazzo, che però si èto dicon lei. Il rifiuto ha fatto letteralmente impazzire la donna, che lo ha prima chiuso a chiave ine poi lo hato con una bottiglia. L’intervento della polizia e dei vigili del fuoco Questa grottesca storia si è consumata in un palazzo a Corcagnano, frazione in provincia di, e il 29enne segregato e di fatto sequestrato dalla moldava non ha potutoaltro che chiamare la polizia che, arrivata sul posto, ha ...

