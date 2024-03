Parlasco | frana sulla Taceno-Bellano | strada chiusa al transito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – La Sp62, lache collega, è momentaneamentealla circolazione a causa di una. Una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco diè intervenuta questa mattina a causa di un distacco da una parete di materiale roccioso. Lo smottamento si è verificato in mattinata, in un tratto dellanel territorio del comune die ha interessato parte della carreggiata proprio sotto la parete. Sul posto il personale della Provincia che sta valutando il tipo di intervento da eseguire. Non è la prima volta chedirettrice che collega la Valsassina al lago avvengono episodi simili, a conferma dell’estrema fragilità del territorio ...