Parigi-Nizza 2024 | volata imperiosa di Arvid De Kleijn nella seconda tappa

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sprint imperioso diDedella. L’olandese della Tudor Pro Cycling Team ha trionfato a braccia alzate sul traguardo di Montargis dopo una frazionequale il gruppo ha aspettato solamente l’epilogo finale.posizione per l’australiano Laurence Pithie (Groupama – FDJ) e terza per un altro olandese, Dylan Groenewegen ((Team Jayco AlUla). Unache ha visto la fuga in solitaria di Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny). Il gruppo ha ovviamente lasciato fare per poi andare a prendere il corridore olandese quando ancora mancavano più di cento chilometri. L’andatura del plotone è davvero bassa, con una lunghissima attesa fino agli ultimi chilometri, ...

Grazie per essere rimasti con noi durante ... (oasport)

Parigi-Nizza. ARVID DE KLEIJN METTE TUTTI IN FILA NELLA TAPPA DELLA NOIA: Grande vittoria di Arvid De Kleijn e grande festa per la Tudor Procycling Twam sul traguardo della seconda tappa della Parigi-Nizza, la Thoiry-Montargis di 179 km. L'olandese, perfettamente pilotato ...tuttobiciweb

Parigi-Nizza LIVE! Seconda tappa per velocisti, sarà ancora Kooij vs Pedersen Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: ANCORA RUTSCH! Il detentore della maglia a pois è primo in cima alla Côte des Mesnuls, battuto Mathieu Burgaudeau per la terza volta in due giorni. Altri tre punti per il tedesco della EF ...eurosport

Parigi-Nizza, a Montargis un arrivo per velocisti: I velocisti si preparano per la seconda tappa della Parigi-Nizza 2024. La corsa si prospetta infatti come un’opportunità chiara per le ruote veloci. Mentre la prima frazione presentava un profilo più ...tag24