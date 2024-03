Parigi-Nizza 2024 | Laurence Pithie | “Deluso per non aver vinto la tappa | sorpreso della Maglia Gialla”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Colpo a sorpresa da parte di. Il neozelandeseGroupama-FDJ ha iniziato al meglio la stagione e ha dimostrato anche oggi die una gran gamba chiudendo al secondo posto la seconda: con gli abbuoni l’oceanico classe 2002 ha agguantato ladi leaderclassifica generale. Le sue parole all’arrivo: “Sicuramente non me lo aspettavo stamattina ma è molto bello indossare lain una gara come questa. Lotto sempre per la vittoria di. È un po’ deludente nonlo, ma De Kleijn è stato super veloce e ha avuto un fantastico leadout ...