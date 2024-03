Parabiago | rubano una bicicletta nella velostazione | arrestati due pregiudicati

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Milano), 4 marzo 2023 - Ladi via XXIV maggio è stata presa di mira da ladri di biciclette ma i sistemi di videosorveglianza hanno documentato i furti e la polizia locale è intervenuta, grazie all’operatore della centrale operativa che si era accorto di una situazione sospetta: L‘operatore ha notato infatti due individui a piedi che stazionavano in prossimità dellasenza apparente scopo per poi entrare, individuare una, toglierla dalla rastrelliera e lasciare frettolosamente la. La Centrale ha fatto, quindi, scattare immediatamente l’allerta degli operatori in servizio che sono giunti tempestivamente sulla banchina del primo binario presso la stazione ferroviaria riuscendo ad individuare ...

