Papilloma virus | Calcagni a Cityrumors | “Il vaccino è l’unico mezzo per prevenire il tumore al collo dell’utero”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Oggi, 4 marzo, è la Giornata mondiale contro l’HPV. Se ne sente parlare sempre più spesso, ma di cosa si tratta, come si previene? L’International Agency for Research on Cancer (IARC) lo ha inserito già nel 1995 tra gli agenti cancerogeni per gli esseri umani. Si stima che l’HPV sia responsabile di quasi il 100% dei tumori alla cervice uterina, dell’88% dei tumori anali, del 70% dei tumori vaginali, del 50% dei tumori del pene e del 43% dei tumori vulvari. Per questo motivo la prevenzione è d’obbligo e riguarda sia le donne sia gli uomini. Abbiamo chiesto in esclusiva a Monica, specialista in ostetricia e ginecologia e divulgatrice scientifica di dirci di più sull’HPV.: “Ila ...