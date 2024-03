Pallamano Vikings sconfitti con onore a Fasano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024)31RUBIERA 27: Ciccia, Torbjornsson, Angiolini 4, Pugliese 9, Leban, Messina, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Da Cunha 8, Beharevic, Knezevic 6, Legrottaglie, Rubino. All. De Santis.RUBIERA: Bartoli D., Benci, Oleari 2, Kasa 4, Bartoli R. 6, Beorlegui 4, Meletti, Giovanardi, De La Santa 7, Strada 3, Bonassi, Voliuvach, Boni. All. Morelli-Baschieri. Arbitri: Bassan e Bernardelle. Note: primo tempo 10-13. Sette metri:4/4, Rubiera 3/3; minuti di esclusione:4, Rubiera 3. IRubiera (7) dimostrano di essere vivi e, pur perdendo sul campo dei campioni d’Italia in carica di(29), secondi della classe, escono dal campo a testa alta: la squadra rosso-blu gioca con la bava alla bocca e ...