Pallamano | Italia femminile | per qualificarsi agli Europei 2024 serve subire di meno nei big match

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le vittorie contro la Lettonia, in trasferta e in casa, hanno fatto bene all’della. Ora però, contro le “Big” del girone, servirà cambiare passo per provare a tenere aperta ancora la chance di qualificazione. Le ragazze di Giuseppe Tedesco infatti vanno a caccia di uno dei quattro slot da migliori terze per accedere al prossimo torneo continentale ma, al momento, come sono messe? Il calendario mette all’orizzonte i testa a testa proibitivissimi contro Francia, in casa, e Slovenia, in trasferta, che all’andata sono costati una differenza reti pesantissima di -47 gol, che hanno fatto sprofondare l’all’ultimo posto fra le migliori terze. Quindi cosa sarà necessario fare? Cercare di limitare i danni contro le transalpine ...