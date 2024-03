Pallamano Il Prato si qualifica alla poule promozione grazie alla sesta vittoria

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lasiper lacon una giornata di anticipo sulla conclusione della regular season. Questoal sesto successo consecutivo conquistato dsquadra allenata da Massimo Di Vita nello scontro diretto con il Modena disputato al Pala Keynes.netta quella dei pratesi, che si sono imposti per 31-25 (primo tempo 14-11), confermando l’eccezionale stato di forma che stanno attraversando dall’inizio del girone di ritorno. Sarà ininfluente il risultato dell’ultima gara, in programma sabato sul campo della capolista Bologna United, perché anche in caso di sconfitta e di contemporaneadel Follonica la ...

Pallamano Prato in campo a Follonica oggi (inizio alle ore 18) per l’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Bronze girone B. Il ... (sport.quotidiano)

Pallamano, l’Italia si conferma in casa abbattendo la Lettonia: Dominio dal primo all’ultimo minuto per l’Italia contro la Lettonia durante la quarta partita del Gruppo 4 di qualificazione agli Europei 2024 di Pallamano femminile. Le azzurre trionfano davanti al ...oasport

Pallamano: oggi Albatro ospite dell’Eppan Haenna di scena a Molteno: In A Gold sfida delicata per i siracusani e in A Silver test importante per i lanciatissimi ennesi. A Bronze: viaggia la capolista Team Mascalucia. Serie B: la capolista Alcamo ospita il Marsala. L'Ar ...lasicilia

Pallamano. Carpi attesa a Pressano alle 18.30, è la gara della vita: La Pallamano Carpi affronta Pressano in uno scontro salvezza decisivo. Cambio in panchina per entrambe le squadre. Altri match cruciali in Serie A Elite e Serie A Bronze. In Serie B, Carpine favorita ...ilrestodelcarlino