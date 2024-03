Pallamano | Giuseppe Tedesco | “Abbiamo il sogno della qualificazione agli Europei | è giusto cullarlo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dopo la doppia larghissima vittoria contro la Lettonia, nelle gare difemminili 2024 di, il dt dell’Italia,, ha fatto il punto di quanto si è visto contro la rappresentativa baltica e di cosa ci si attendere per il futuro delle azzurre. Intervistato dal sito FIGH,ha affermato: “fatto un grandissimo primo tempo a Dobele, in Lettonia, e avevamo chiesto alle ragazze di rimanere con l’intensità mentale anche nel secondo tempo in questa partita. Le ragazze hanno risposto benissimo, avevano voglia di giocare e avevano voglia di divertirsi. Questo avevamo chiesto dal primo giorno di stage, quindi c’era proprio bidi questa dimostrazione davanti al nostro pubblico. È ...