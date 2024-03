Pallamano a bronze Pantarei ko a Prato Secondo posto addio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le ultime chance di agganciare uno dei due posti della Poule Promozione di Serie Anaufragano per laItalia Modena nello scontro diretto di, che i gialloblù perdono 31-25, scivolando a -4 dai toscani secondi a una sola gara dalla fine della regular season. Ora per la truppa di Sgarbi c’è l’ultima gara di sabato 9 con Derthona, poi dal 23 marzo comincerà la Poule retrocessione per evitare la discesa in B. In Toscana i pratesi prendono il primo piccolo margine al 16’ sul 9-6, ma 2 reti di Pollastri e una di Morselli valgono il 9-9 del 21’, poi con un break finale di 3-0 ilva al riposo sul 14-11. Nella ripresa Modena subisce un altro parziale di 6-2 e dal 20-14 del 41’ è tutta una salita, i toscani scappano sul +9. MODENA: Valle 2, Stallo 1, Martinelli, Pugliese 1, Prandi 2, Boni 1, Morselli ...