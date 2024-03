Pagelle TV della Settimana (26/02-3/03/2024). Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Maria De Filippi (Us Fascino)9 a C’è posta per te. Una media monstre di oltre il 30% di share con più di 4,5 milioni di spettatori, la ventisettima edizione del people show si conferma baluardo del sabato sera di Canale 5. Il programma ha saputo preservarsi negli anni fino a rimanere l’unico show di emotainment puronostra televisione. 8 alla squadra di ‘Chi l’ha visto?’ che ha ritrovato il corpo senza vitacinquantunenne Antonella Di Massa. L’appuntamento di Rai3 con Federica Sciarelli continua la sua missione da servizio pubblico con rigore e fiuto investigativo. 7 a Masterchef 13. Questa edizione porta il segno + sulle precedenti, ergendosi ancora di più a fulcro dell’intera programmazione di intrattenimento Sky (per maggori info clicca qui). C’era una volta il dualismo con X Factor. 6 a Carlo Conti. Il ...