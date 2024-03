(Di lunedì 4 marzo 2024)Lunedì 4 marzo Juan Ayuso, 9: non è uno specialista, ma nelle prove contro il tempo va davvero forte. Lo scorso anno si era imposto in una cronometro di quasi 19 km al Giro di Romandia, oggi si è tolto lo sfizio di beffare per un solo secondo un bi-campione del mondo. A questo punto è il chiaro favorito per il successo finale della, soprattutto considerando i 22? di vantaggio su Jonas Vingegaard. Filippo, 7: sappiamo che ha vissuto un inverno travagliato, con una preparazione non ottimale a causa di una forte e prolungata influenza. Tuttavia oggi la forma è apparsa decisamente in crescita rispetto all’ultima uscita in Algarve. Di sicuro il percorso non lo ha favorito, con tante curve dove occorreva frenare per poi ...

Pagelle Tirreno-Adriatico 2024: Ganna non è bocciato, ora Tiberi va valutato in montagna: Pagelle Tirreno-ADRIATICO 2024 Lunedì 4 marzo Juan Ayuso, 9: non è uno specialista, ma nelle prove contro il tempo va davvero forte. Lo scorso anno si era imposto in una cronometro di quasi 19 km al ...oasport

PIOTR – Napoli-Juventus, Zielinski non convince del tutto: ecco le Pagelle dei quotidiani sportivi nazionali: Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, non ha convinto del tutto nel match vinto 2-1 contro la Juventus. Ecco le Pagelle dei quotidiani sportivi nazionali: La Gazzetta dello Sport 6 - "Entra con ...napolimagazine

Rassegna stampa: Lucchese, la vittoria scacciacrisi: Vittoria che allontana gli spettri dei play out in casa rossonera, dove gli uomini di Gorgone (che non va in conferenza stampa) battono il Rimini con le reti di Quirini e Gucher, come si legge nei com ...gazzettalucchese