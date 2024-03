Pagelle Mondiali atletica oggi | Iapichino manca all’appello | Tecuceanu troppo nervoso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024)INDOOR GLASGOW 2024 TERZA GIORNATA Si chiude senza i fuochi d’artificio il Mondiale dell’Italia che aveva riservato grandi soddisfazioni nelle prime due giornate. Gli atleti attesi, Larissae Catalin, non sono riusciti a salire sul podio. Delusione per la saltatrice, che è rimasta al di sotto dei suoi standard anche a causa di qualche problema fisico, mentre il mezzofondista ha pagato un po’ di inesperienza facendosi imbottigliare in avvio di gara e non è riuscito a cambiare tattica in corsa, chiudendo al quarto posto lontano comunque dal personale fatto segnare due settimane fa. Questi i voti agli azzurri in gara. LARISSA4.5: Occasione gettata al vento. Si andava a medaglia con 6.78, ...