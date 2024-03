PAGELLE – Calzona ha riportato il possesso al centro del villaggio | e il Napoli è rinato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ledi-Juventus 2-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Sul far della notte di questa terza domenica di Pasqua, la ruota gira, il vento cambia e non piove più sul bagnato (massì esageriamo pure coi modi di dire) e al giovane Meret il suo angelo custode risparmia tanti dolori trasformando le copiose occasioni bianconere in clamorosi erroracci di mira. In realtà, Ilaria, mi è venuto in mente pure il leggendario Zamora che si diceva ipnotizzasse gli avversari per farli tirare dove voleva. In più sull’ex San Paolo si fa vivo anche San Palo. Di suo, il giovane Meret tituba talvolta con quei rilanci brevi e centrali. Ma, come ricordava l’amato assistente di Nick Carter, tutto è bene quel che finisce bene – 6 Fabrizio, io c’ero. E devi dire che non ci volevo andare! Se non fosse stato per mio marito, che ha insistito fiducioso ...